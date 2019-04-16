شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 10.. البرلمان يوافق نهائيا على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات الماضية، أبرزها، أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أكد خلاله دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة.. أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان نهائيًا نداءً بالاسم على التعديلات الدستورية، بموافقة 531 عضوًا.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر والعالم:

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن استراتيجية مصر خلال الفترة المقبلة تهدف إلى التكامل مع دول أفريقيا، موكدا أن مصر تحرص على إحداث تنمية شاملة للقارة السمراء من خلال الدخول بقوة فى السوق الأفريقى.

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، كريم أتاسى ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى مصر، ووفدًا مرافقًا له، بديوان عام الوزارة، لتعزيز الجهود التى تبذلها مصر لتقديم الرعاية الصحية للمقيمين بمصر من غير المصريين، ضمن مبادرة الرئيس لمسح وعلاج غير المصريين من فيروس "سى" "100 مليون صحة".

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن المادة 185 المستبدلة في التعديلات الدستورية - والتي وافق عليها أعضاء المجلس في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، أكدت على استقلال القضاء التام عن السلطة التنفيذية، وأن يكون لكل جهة وهيئة قضائية موازنة مستقلة.

قالت صحيفة ديلى ميل البريطانية فى تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن الطفلة" جرايسي كوريجان" ، والتى تبلغ من العمر 5 سنوات مصابة بالسرطان بالعين مما دفع أمها إلى نقلها إلى المستشفى، حيث قام الأطباء باستئصال عينيها بعد العثور على 10 أورام بها.

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة حاليًا برئاسة الدكتور على عبد العال، موافقة 11 رئيساً للهيئات البرلمانية، وكذلك ائتلاف الأغلبية دعم مصر.

أعلن المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه عقد اجتماعا مع مسئولى الجهات المنفذة لوحدات الإسكان الاجتماعى بمدن: بدر والعبور و6 أكتوبر، للوقوف على برامج زمنية محددة للتسليم، خاصة لوحدات الإعلان الثامن المتأخرة فى التسليم.

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قال الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، إن حريق كاتدرائية نوتردام بوسط العاصمة الفرنسية، والذى وقع ظهر أمس الأثنين، يعد يوماً حزيناً على العالم كافة وليس فرنسا فقط، نظراً للقيمة التاريخية والأثرية لهذه الكنيسة والفن الذى احترق لن يتكرر مرة أخرى، وتابع:"لذلك أنا حزين واعتبر هذا اليوم حزين على العالم كله".

حذرت سلطات مطار القاهرة الدولي، المواطنين المسافرين إلى المملكة العربية السعودية، بعدم أصحاب أى عقاقير طبية أثناء سفرهم لعدم الوقوع فى المساءلة القانونية.

وكانت وزارة الخارجية حذرت من حيازة مواد مخدرة أو عقاقير طبية محظورة بمقتضى قوانين المملكة العربية السعودية أثناء السفر أو الإقامة بالمملكة، أخذاً فى الاعتبار أن اصطحاب أو جلب مواد أو أقراص مخدرة إلى الأراضى السعودية جريمة معاقب عليها بموجب القوانين السعودية بعقوبات تصل إلى الإعدام، فضلاً عن كون هذه الأفعال مؤثمة جنائياً بموجب قانون العقوبات المصرى.

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان نهائيًا نداءً بالاسم على التعديلات الدستورية، بموافقة 531 عضوًا.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس البرلمان إن إجمالى المصوتين بـ"نعم" على التعديلات الدستورية 531 نائباً، من أصل 554 نائبا، مقابل رفض 22 نائبا، وامتناع نائب واحد.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عقب إعلان نتيجة التصويت على التعديلات الدستورية بموافقة الأغلبية ، أنه يكلف الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر القرار فى الجريدة الرسمية .

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أكد خلاله دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة.

دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، جميع المواطنين وخاصة الشباب للنزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، سواء مؤيد أو معارض.