شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشرات الأولية لانتخابات الصيادلة.. تقدم كرم كردى على مقعد النقيب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت مؤشرات نتيجة فرز لجنة رقم ١٧ بنقابة صيادلة القاهرة بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، بتقدم كرم كردى بـ ١٦٧ صوتا، مقابل ٣٣ لصالح الدكتور ثروت حجاج، وحصل إيهاب قلدس على ٢٤، ومصطفى الوكيل ٣٣. وفتحت لجان الانتخابات بنقابة الصيادلة أبوابها، منذ التاسعة صباحا؛ واستمر الأعضاء في الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء موعد غلق باب الاقتراع. Advertisements ويتنافس في الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشرات الأولية لانتخابات الصيادلة.. تقدم كرم كردى على مقعد النقيب العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.