وزير التعليم: إنتاج نسخة من المناهج الجديدة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة خصصت برامج ومبادرات في خطط تطوير التعليم قبل الجامعي لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن دمج الطلاب ذوى الإعاقات البسيطة في المدارس الرسمية يعد أحد أهم هذه المبادرات.

وأضاف أن الوزارة تهتم بإنتاج نسخة من المناهج الجديدة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب وضع خطة طموحة للتعليم الابتدائي، وأخذ الموافقات عليها.

جاء ذلك في كلمته اليوم الثلاثاء خلال الاحتفال بتنفيذ بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والشركة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع "سلاح التلميذ"، من أجل دعم برامج دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المنظومة التعليمية.

وأعرب الدكتور طارق شوقي عن سعادته بمبادرة شركة سلاح التلميذ "تعليم واحد مدرسة واحدة" وشكره لجميع القائمين والداعمين لهذه المبادرة النبيلة التي تهدف إلى تقديم الدعم لفئة من أبنائنا لها في القلب منزلة وهى في أمس الحاجة إلى تقديم يد العون والمساعدة من قبل كل مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن عدد الطلاب المدمجين في المدارس يبلغ 59391 طالبًا في 12687 مدرسة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تغيير نظرة المجتمع إلى أبنائنا ذوى الاحتياجات الخاصة؛ من خلال العمل على إكسابهم خبرات معرفية ومهارات يدوية وفنية تمكنهم من التزود بالمعارف، والاعتماد على النفس ومشاركة أقرانهم في ممارسة الأنشطة والهوايات.

وأشار شوقي إلى أنه تقديرًا من الدولة ومؤسساتها للقادرين باختلاف "ذوى الاحتياجات الخاصة" وضعت الدولة استراتيجية متكاملة لتقديم الرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم الاجتماعي، وتحويلهم من قوى معيلة إلى قوى منتجة ومؤثرة بالمجتمع وإشراكهم في المعارض المحلية والدولية.

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وأوضح شوقي أن خطة تطوير التعليم المصري 2.0 والتي بدأت بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ستثمر عن نقلة نوعية لم يسبق لها مثيل في تاريخ التعليم، وسيكون لدينا أجيال قادرة على التفكير العلمي السليم، ومسايرة الثورة العلمية بكل مفرداتها، ولابد أن تتغير نظرة شركائنا في التعليم صوب الهدف الذي نسعى إليه، وبما يتناسب مع الرؤية الجديدة واتجاهاتها، داعيًا كافة المؤسسات إلى تضافر الجهود من أجل صنع غد أفضل لأبنائنا.

وأضاف: "أن تعليم المعارف لم يعد هو أساس نجاح الأنظمة التعليمية، وإنما أصبح تعليم سبل الاهتداء للمعارف الصحيحة الموثقة علميًا، والسليمة فكريًا وغير المتطرفة هو الهدف الرئيسي، ولذلك تدعم مساعي التطوير تأسيس الفكر البحثي لدى الطلاب منذ مرحلة الطفولة المبكرة وصولًا إلى الصف الأول من المرحلة الثانوية، حتى يتمكن الطالب من الاعتماد على نفسه في الوصول إلى المعلومة، ويتعلم كيفية توظيفها في سياقها الصحيح، واستخدامها في تطبيقاتها العلمية، وإننا نرجو أن يؤدى ذلك كله لإنتاج جيل من العلماء والمفكرين، والمخترعين النافعين للوطن ولأنفسهم".

من جانبها، قالت الدكتورة إنجي مشهور مستشار الوزير لذوى الاحتياجات الخاصة، أن هذا البروتوكول جاء ليتكامل مع جهود الوزارة الهادفة لتوفير فرص تعليمية جيدة تناسب احتياجات هذه الفئة من المتعلمين، معتبرة البروتوكول خطوة تمهيدية لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص لدعمهم.

وفي ذات السياق، أعرب مصطفى حمدي رئيس مجلس إدارة شركة سلاح التلميذ، عن سعادته بتوقيع البروتوكول الذي يدعم برنامج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لدمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول هو التزام من الشركة بالاضطلاع بمسئوليتها المجتمعية تجاه المجتمع؛ لاسيما الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي تعتبره الشركة بمثابة أفق جديد من الأعمال الذي يُضيف للشركة خبرة جديدة إلى سابقة أعمالها وتاريخها المشهود له في هذا المجال.

وقال حمدي، إن هذا الاحتفالِ ببدء تنفيذ بروتوكول التعاونِ بين الوزارة والشركة يأتي في إطار دعم مجهودات الوِزارة في دَمجِ الطلاب ذَوي القُدُراتِ الخاصةِ في منظومةِ التعليمِ تنفيذًا لتوجيهاتِ الرئيسِ عبدِ الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أعلن 2018 عامًا لذوي القُدُراتِ الخاصةِ و 2019 عامًا للتعليم.

وأوضح حمدي، أنه تم الإعلان عَنِ المسابقةِ الفنيةِ الكُبرى للطلاب في العام الدراسي 2018- 2019 ووضع إبداعاتِهم الفنية على أغْلِفةِ كراسات "سلاح التلميذ"، التي يُخصَّصُ 10% من عَوائدِ بَيعِها لدعمِ مجهوداتِ الوزارة لدمجِ ذوي القُدُراتِ الخاصة تَحتَ شِعَار "تَعليمٌ واحد مَدرسةٌ واحدة".