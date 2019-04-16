توقيع 40 اتفاقية تعاون في ختام منتدى الطاقة الروسي "آتوم إكسبو"

محمد اسماعيل - القاهرة - سوتشي - محمد صلاح:

اختتم منتدى آتوم إكسبو الدولي الحادي عشر لعام 2019 بروسيا، فعالياته لهذا العام حيث شهد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والمذكرات والعقود علي مدار يومين.

أقيم أكثر من 40 احتفال توقيع كما تجاوز إجمالي عدد الشركات العارضة 650 شركة وشارك أكثر من 4000 ممثلا لشركات ومؤسسات كبري فعاليات المنتدى المقام علي مساحة 13 ألف متر مربع.

وتمت تغطية المنتدى من قبل أكثر من 290 وسيلة إعلامية روسية وعربية وأجنبية.

وافتتح سيرجي كيرينكو ، النائب الأول لرئيس المكتب التنفيذي الرئاسي الروسي ورئيس مجلس الإشراف العام لـ"روساتوم" المناقشة العامة حول "الطاقة النووية من أجل حياة أفضل".

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وأشار إلى أنه "وفقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، فإن من الضروري تحقيق هدفين أساسين – القضاء علي الفقر والحفاظ على الكوكب".

حضر الجلسة العامة ويليام دي. ماجوود، المدير العام لوكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي، نيناد بوبوفيتش، وزير الابتكار والتطوير التكنولوجي في صربيا، كامليس فياس، رئيس لجنة الطاقة الذرية في الهند، جورابيك ميرسام محمودوف، النائب الأول لوزير الطاقة الأوزباكي ومدير وكالة أوزتوم، توماس جيراسيموس، نائب المدير العام للإدارة العامة للطاقة في المفوضية الأوروبية، ورئيس وكالة الطاقة الذرية في زامبيا.

ناقش المشاركون الآثار الرئيسية وقيمة التقنيات النووية وأسباب اللجوء الي الطاقة النووية.

استمرت المناقشات حول قضايا الساعة المتعلقة بالتطوير الابتكاري باستخدام التقنيات النووية المتقدمة في عدة جلسات حيث استعرض الخبراء عدد من القضايا التي تعنى بتطبيقات الطاقة النووية والتكنولوجيات الإشعاعية في الصناعة والعلوم والطب والزراعة كما تم مناقشة الاتجاهات الرئيسية في تطوير توليد الكهرباء والحد من انبعاثات الكربون ودور الشراكات العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا المجال. كما تم التعرف على الحلول الرقمية الجديدة لتطوير مشاريع البنية التحتية في قطاع الطاقة والقطاعات التي يرتكز عليها الاقتصادات الأخرى. استعرض المنتدي ايضا التحديات الموجودة في مجال الحفاظ على المعرفة وتنمية رأس المال البشري، والمناهج الحديثة لجذب الاستثمارات، وايضا مساهمة الصناعة النووية في التنمية المستدامة. علي مدار يومين تحدث أكثر من 150 خبيرًا في 18 جلسة متخصصة.​