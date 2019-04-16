طارق شوقي: نسارع لإنجاز نظام التعليم الجديد في نصف المدة المقررة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تُعد حاليا مناهج الصفين الثاني والثالث الابتدائي، بنظام التعليم الجديد "تعليم 2.0"، مؤكدا أن هذه المناهج تحدث نقلة نوعية في التعليم لم نرها من قبل.

جاء هذا خلال حفل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم وشركة سلاح التلميذ للطباعة والنشر، اليوم الثلاثاء؛ لدمج الطلاب ذوي القدرات الخاصة في منظومة التعليم؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعلن عام 2018 عاماً لذوي القدرات الخاصة، وعام 2019 عاماً للتعليم.

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وأضاف الوزير أن الوزارة أصبح لديها رؤية للإسراع في التقدم بنظام التعليم الجديد، بحيث يصل للمرحلة الثانوية في نصف المدة المقررة: "بدل 12 سنة ويكتمل عام 2030 هنكمله في نصف هذه المدة" مؤكدا أنه ينتظر فقط الموافقات الرسمية.

وتابع شوقي، بأن تطوير التعليم ليس مشروع شخص أو حكومة ولكنه مسؤولية جماعية تسميها الوزارة مسؤولية وطن، ولابد أن يكون أولياء الأمور طرفا في المعادلة.

وقال شوقي، إن البعض يتساءل لماذا تطور الوزارة نظام التعليم الثانوي ولا تبدأ من الابتدائية: "احنا بالفعل بدأنا من سبتمبر اللي فات وعندنا 3 ملايين طالب بيتعلموا زي الخارج بالظبط".