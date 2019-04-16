"بتروجيت" توقع مذكرة تفاهم مع شركة روسية بمنتدى "آتوم اكسبو"

محمد اسماعيل - القاهرة - سوتشى - محمد صلاح:

وقعت مؤسسة أتوم انرجوماش، الشعبة الهندسية لشركة روساتوم الروسية مذكرة تفاهم مع شركة المشاريع البترولية والاستشارات الفنية "بتروجيت"، إحدى الشركات الرائدة واحدة من الشركات الرائدة في مجال الهندسة والمشتريات والبناء في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال فعاليات المنتدى الدولي الحادي عشر للطاقة النووية أتوم اكسبو.

وقال أندري نيكيبيلوف، المدير العام لمؤسسة اتوم انرجوماش: "يعد توقيع المذكرة خطوة مهمة في تطوير التعاون التجاري ذي المنفعة المتبادلة في تطوير المشاريع الحالية والمحتملة التي سيتم تنفيذها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

تنص المذكرة على التعاون في إنتاج وتوريد المعدات لمحطات الطاقة النووية، والمشاريع المتعلقة بصناعات النفط والبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قام بتوقيع المذكرة عن الجانب المصري المهندس معتز خليل نائب رئيس شركة بتروجيت لتطوير الأعمال.

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وتعد مؤسسة اتوم انرجوماش هي القطاع المختص بقسم بناء آلات الطاقة التابع لشركة روساتوم الروسية، إحدى الشركات الرائدة في هندسة الطاقة في روسيا وتعتبر موردا للحلول المتكاملة الفعالة للطاقة النووية والطاقة الحرارية والغاز والبتروكيماويات وبناء السفن وغيرها من الصناعات.

وتعتبر شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجيت) هي جمعية صناعية وبناء كبيرة ومعروفة في المنطقة ، وتعمل في مجال الطاقة والنقل ولديها إنتاجها الخاص من الهياكل المعدنية وخطوط الأنابيب وسفن ذات الضغط العالي والنقل البحري.

حضر مراسم توقيع المذكرات الثلاث وفد من شركة بتروجيت نيابة عن المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجيت، ضم كلا من المهندس معتز خليل نائب رئيس شركة بتروجيت لتطوير الأعمال والمهندس شريف الدغيدى مدير إدارة تنمية الأعمال ومسئول قطاع المشروعات الكبرى بالشركة.