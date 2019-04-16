إغماء بعض الطلاب بحفل "حماقي".. ورئيس جامعة القاهرة: بسبب الزحام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن حالات الإغماء التي حدثت بين بعض الطلاب جاءت نتيجة الازدحام فيما بينهم، خلال حفل المطرب محمد حماقي، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات الموسم الثقافي للعام الجامعي الحالي 2018/2019.

وأضاف الخشت في تصريحات صحفية، أنه جرى توفير 16 عربة إسعاف لأي حالة طارئة بين الطلاب، خاصة مع الإقبال الكثيف بين الطلاب لحضور الحفل.

وأكد الخشت أن "تم التعامل الفوري معها وعودة الطلاب من جديد لمتابعة الحفل".

وساعد القائمون على الحفل من المنظمين على رش المياه على الطلاب لتخفيف حدة درجة الحرارة، اليوم، مشددًا على حرص الجامعة على خروج الحفل بصورة حضارية تحت شعار في حب مصر.

يذكر أن حفل المطرب محمد حماقي شهد حضور اللاعب عماد متعب، ونجوم مسرح مصر علي ربيع، محمد أسامة "أوس أوس"، وكريم عفيفي.