الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس لطيف على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 23

شبين الكوم 11 22

طنطا 11 22

دمنهور 11 21

الإسكندرية 12 20

بلطيم 12 20

مطروح 12 20

السلوم 12 20

سيوة 11 22

بورسعيد 12 20

دمياط 12 20

الزقازيق 12 22

الإسماعيلية 11 23

السويس 12 22

العريش 11 20

رفح 12 20

رأس سدر 14 23

نخل 08 22

نويبع 16 24

طابا 13 23

كاترين 07 21

الطور 15 24

شرم الشيخ 20 26

الغردقة 20 29

مرسى علم 21 28

الفيوم 14 24

بنى سويف 14 24

المنيا 13 24

أسيوط 14 25

سوهاج 15 26

قنا 15 28

الأقصر 16 30

أسوان 18 31

أبوسمبل 19 30

الوادي الجديد 18 30

شلاتين 26 30

أبو رماد 25 29

حلايب 24 28

رأس حدربة 23 27