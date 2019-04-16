محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أشاد وزير دفاع جمهورية البرتغال، جواو جوميز كرافينهو، بجودة وتميز العربة المدرعة (تاج TAG)، أحدث منتجات الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا تمتعها بكافة المواصفات العالمية وكفاءتها لتنفيذ المهام فى مختلف البيئات والمناطق الوعرة الصعبة. جاء ذلك خلال زيارته أمس، في إطار إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لفتح آفاق جديدة للتعاون وعقد شراكات مع الدول الصديقة. ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عن تلك المدرعة:

- ظهرت في معرض إيديكس ٢٠١٨ للدفاع والصناعات العسكرية - يتم تصينعها داخل الهيئة العربية للتصنيع - تتميز بالقدرة على السير في الطرق الوعرة Advertisements - متميزة في النقل والدعم اللوجيستي - تضمن السلامة لركابها على كافة الأصعدة - تستطيع المدرعة حمل حتى ٨ ركاب وحمايتهم في شتى الظروف الشغيلية - تم بناؤها على قاعدة عجلات وشاسيه الشاحنة تيوتا في دي جاي ٧٩ ييما يضمن توافر قطع الغيار - تعمل بمحرك ديزل قوته ١٩٥ حصان

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إشادة وزير دفاع البرتغال.. 8 معلومات عن المدرعة "TAG" مصرية الصنع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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