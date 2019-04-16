محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد قاسم:
تصوير - هاني رجب:
أحيا المطرب محمد حماقي، مساء الثلاثاء، حفلًا غنائياً، أمام ساحة القبة بجامعة القاهرة، بحضور الآلاف من طلاب وطالبات الجامعة.
حضر الحفل، نجوم مسرح مصر "علي ربيع، محمد أسامة أوس أوس، كريم عفيفي"، وعماد متعب نجم النادي الأهلي السابق، إضافة إلى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبعض قيادات الجامعة.
وتفاعل طلاب جامعة القاهرة، مع أغاني محمد حماقي، الذي حرص علي التقاط بعض الصور التذكارية معهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور متعب ونجوم مسرح مصر.. 20 صورة ترصد حفل حماقي بجامعة القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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