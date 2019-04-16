شيخ الأزهر يرفض واقعة إهانة القرآن بالدنمارك: لا نقبل المساس بكتاب الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رفضه لما قام به رئيس حزب يميني في الدنمارك بإلقاء القرآن، خلال فعالية نظمها متطرفون يمينيون في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وهو ما أدى إلى استفزاز عدد كبير من المسلمين الذين يقطنون المدينة.

وقال الإمام الأكبر على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك، الثلاثاء: "أتعجب من هذه القلة المتطرفة التي تعكر صفو السلام العالمي، وتعمل على خلق الاحتقانات بين أصحاب العقائد المختلفة".

وأضاف: "الكتب السماوية لها كامل القدسية، ويجب على العالم تجنب مثل هذا النوع من التطرف، والقرآن الكريم هو كتاب الله ولا نقبل المساس به بأي شكل من الأشكال".

وكان رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكه راسموسن، قد أكد خلال حسابه على موقع تويتر رفضه لتصرفات "بالودان" رئيس حزب "النهج الصلب" الدنماركي، ووصفها بأنها استفزازية ومنفرة.