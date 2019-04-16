"محاكمة علاء وجمال مبارك وإحالة متهمي كنيسة مارمينا للمفتي".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الحبس 5 سنوات للسائق المتسبب في وفاة مساعد وزير الدفاع اليمني

قضت محكمة جنح بالطالبية، بحبس السائق -المتسبب في مصرع اللواء ركن عبدالله عبدالقادر العمودي، مساعد وزير الدفاع اليمني - ٥ سنوات وكفالة ٥ آلاف جنيه، لاتهامه بالقتل الخطأ.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة القسم، يفيد بوصول العميد ركن عبد القادر العمودى، مستشار وزير الدفاع اليمني مصاب بجروح في مناطق متفرقة من الجسد وحالته خطيرة، وقد لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

جمال مبارك لمحكمة "التلاعب في البورصة": "أنا عايز أعرف بنتحاكم بقالنا 8 سنين ليه؟"

قال جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، خلال محاكمته وآخرين في قضية "التلاعب في البورصة" خلال حديثه لهيئة المحكمة: " أنا عايز أعرف أنا بتحاكم على إيه؟ أنا مش عارف أنا متهم في إيه بقالي 8 سنين؟، الاتهامات متواصلة علينا إلى هذا اليوم، أنا عايز اسمع اتهام واحد إذا كنا استغلينا مناصبنا أو صفة والدنا لخدمة أي شركة أو رجل أعمال".

أضاف نجل مبارك، خلال حديثه أمام محكمة الجنايات؛ "النيابة شكلت لجنة للبحث في كل الشركات والمجموعات التي لها علاقة بي، وخلصت اللجنة إلى أنه لا يوجد مخالفة لأي قرار اتخذته".

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك بقضية "التلاعب في البورصة" لـ 19 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التلاعب في البورصة"، لجلسة 19 مايو لاستكمال المرافعة.

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين، على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه.

أبوشقة عن متهم في "التلاعب بالبورصة": القضية عملية اصطياد لنجلي مبارك"

استمعت محكمة جنايات القاهرة ، لمحمد بهاء أبو شقة محامى المتهم الثالث في قضية التلاعب بالبورصة، والتي يحاكم فيها جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق وآخرين.

وأكد الدكتور محمد بهاء أبو شقة، أن المتهم ياسر الملوانى خلال فترة الواقعة كان يشغل منصب الرئيس التفيذى لمجموعة "هيرمس" القابضة، وينطوى تحت مظلتها مجموعة من الشركات، مؤكدا أن التحقيقات بالنيابة بدأت فى نهاية عام 2011 مرورا بعام 2013 خلال مرور مصر واقعا أليماً، كما أن المتهم ياسر الملوانى لم يكن هو المسئول عن شراء الأسهم التى اعتمدت عليها النيابة اتهامها للمتهم الثالث، بل كان المسئول هو " حسن الخطيب" وفقاً لمستندات رسمية وموثقة.

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"حشيش في سلوفانة".. المشدد 3 سنوات لمتهم حاول تهريب مخدرات لمسجون بالبدرشين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار السيد البدوي، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للمتهم" عبدالرحمن .خ"، في القضية رقم 2426لسنة 2016 جنايات البدرشين لاتهامة بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم وعضوية المستشارين محمد الجندي وعلي مختار .

وتضمن أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بحيازة المتهم جوهر الحشيش الغير مصرح له قانونا .

تأجيل محاكمة "مرسي" وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية" لـ5 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين في قضية اقتحام الحدود الشرقية والسجون، والتعدي على المنشآت الشرطية، إبان يناير 2011، لجلسة 5 مايو المقبل لمرافعة الدفاع.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

مصدر: السيطرة على عطل مفاجئ لقطار بمترو منشية الصدر

نفى مصدر أمني مسؤول وقوع حريق داخل قطار مترو الأنفاق بمحطة منشية الصدر، مؤكدًا أن شبكة التيار الكهربائي تعطلت لعدة ثواني ما أسفر عن انطفاء الإضاءة مرة واحدة، وحدوث صوت اثناء توقف القطار بالمحطة.

وأشار المصدر إلى أن أحد الركاب قام بسحب بلف الطوارئ، ما أسفر عن وقوع حالة من الصراخ خاصة في عربة السيدات، وحدوث حالة من الهرج والهلع بين الركاب خاصة مع ادعاء بعضهم بوقوع حريق وماس كهربائي بالقطار.

النائب العام يحيل 10 متهمين بالسطو على محل "مصوغات الأهرام" للمحاكمة

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 10 متهمين في واقعة السطو المسلح على محل مصوغات ذهبية بمنطقة حدائق الأهرام لمحكمة الجنايات.

وذكرت النيابة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه نسب للمتهمين في القضية رقم 11062 لسنة 2019 اتهامات بالسرقة بالإكراه وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

وكانت تحقيقات النيابة العام كشفت أن المتهمين خططوا للسطوا المسلح على المحل المصوغات بمنطقة حدائق الأهرام وأعدوا لذلك أسلحة نارية وذخائر وتوجهوا لمسرح الواقعة مستقلين سيارة بدون لوحات معدنية واقتحموه.

"الجنايات" تقضي بإحالة متهمين للمفتي في "أحداث كنيسة مارمينا ".. و12 مايو الحكم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق متهمين اثنين لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، في اتهامهما قضية "أحداث كنيسة مارمينا بحلوان"، مع تحديد جلسة 12 مايو النطق بالحكم النهائي.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.