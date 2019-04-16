ماذا بعد موافقة البرلمان نهائيًا على التعديلات الدستورية؟.. مصدر قضائي يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – طارق سمير:
قال مصدر قضائي، إنه بعد موافقة مجلس النواب بصفة نهائية بالأغلبية على التعديلات الدستورية، سيتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بذلك، تمهيدًا لعقد الهيئة مؤتمرًا لدعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات.
وأضاف المصدر – رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام – أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن في مؤتمرها موعد الاستفتاء وعدد أيامه، وجدول زمني بشأن فتح اللجان ومواعيد الفرز وإعلان النتيجة.
وأشار المصدر إلى أن الهيئة فور إخطارها ستقوم بالتنسيق مع جميع الجهات للتجهيز للاستفتاء؛ سواء وزارة الداخلية للتأمين أو الهيئات القضائية بشأن إبلاغ القضاة المشرفون على الاستفتاء، وكذلك وزارتي الخارجية والتعاون الدولي بشأن استفتاء المصريين بالخارج.
ومع إخطار الهيئة، سيتم إغلاق التحديث بقاعدة بيانات الناخبين، وفقًا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتنص المادة 3 من قانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات على "أن تختص الهيئة دون غيرها بدعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منها".
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