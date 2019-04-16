أخبار مصر | "الإفريقية للحراسة" تعلن عن توافر وظائف للمشاركة في تأمين كأس الأمم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإفريقية للحراسة" تعلن عن توافر وظائف للمشاركة في تأمين كأس الأمم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، عن توافر فرص للمشاركة في تأمين كأس الأمم الإفريقية بمرتبات مجزية بالإضافة لمميزات أخرى من تدريب وتأمينات اجتماعية وتوفير الزي الموحد والوجبات. Advertisements للاستفسار والتقديم برجاء الاتصال على ٠١٠١٨٥٥٦٥٧٤- ٠١٢٠٥٩٢٢٢٦٨- ٠١٢٠٥٩٤٩٩٩٣- ٠١٢٧٠٧٧٠٠٢٠ للتقديم برجاء التوجهه الى مقر الشركة 21 شارع محمد على البقلى - ميدان المحكمة - مصر الجديدة – القاهرة.

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