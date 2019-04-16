الارشيف / أخبار مصر

أخبار مصر | "الإفريقية للحراسة" تعلن عن توافر وظائف للمشاركة في تأمين كأس الأمم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإفريقية للحراسة" تعلن عن توافر وظائف للمشاركة في تأمين كأس الأمم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، عن توافر فرص للمشاركة في تأمين كأس الأمم الإفريقية بمرتبات مجزية بالإضافة لمميزات أخرى من تدريب وتأمينات اجتماعية وتوفير الزي الموحد والوجبات.

 

Advertisements

للاستفسار والتقديم برجاء الاتصال على 

٠١٠١٨٥٥٦٥٧٤- ٠١٢٠٥٩٢٢٢٦٨- ٠١٢٠٥٩٤٩٩٩٣- ٠١٢٧٠٧٧٠٠٢٠ 

للتقديم برجاء التوجهه الى مقر الشركة 21 شارع محمد على البقلى - ميدان المحكمة - مصر الجديدة – القاهرة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا