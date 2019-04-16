أخبار مصر | مصدر لـ"الخليج 365": الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 20 و21 و22 إبريل الجاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر لـ"الخليج 365": الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 20 و21 و22 إبريل الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر قضائي بارز، أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، استقرت على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية على مدار 3 أيام متتالية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لبوابة "الخليج 365"، أن الهيئة من المقرر لها أن تجتمع غدا الأربعاء لتحديد موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية عقب تلقي التعديلات التي قام بها البرلمان، وانتهى التصويت عليها بالموافقة بشكل نهائي من قبل أعضاء البرلمان اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن الأيام الثلاثة المستقر عليها هي أيام السبت والأحد والإثنين من الأسبوع المقبل الموافق أيام 20 و21 و22 إبريل الجاري.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد إجتمع اليوم وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.