أخبار مصر | مصر للطيران للشحن الجوي تبدأ تفعيل نظام إليكتروني جديد لتبادل بيانات البريد المدني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر للطيران للشحن الجوي تبدأ تفعيل نظام إليكتروني جديد لتبادل بيانات البريد المدني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن شركة مصر للطيران للشحن الجوي نجحت في التعاقد مع شركة VMail الأمريكية من أجل تبادل بيانات البريد الكترونيا EDI والذي يسمح للعمليات التجارية بأن تتم إلكترونياً ويحقق العديد من المنافع و تساعد في إجراء التفاوض بين الأطراف وإبرام العقود والاستعلامات وطلبات الشراء ومواعيد الشحن وخطابات الاعتماد و للمنشآت التجارية.

ومن جانبه صرح الطيار باسم جوهر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي الذي اكد انه تم التفعيل المباشر لنظام الربط الالكتروني الجديد وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد، مما سيكون له اثر ايجابي في رفع معدلات الاداء وتقديم خدمة اليكترونية افضل لمنظومة تداول شحنات البريد.

وفي هذا الصدد أضاف هشام عليوة رئيس قطاع حركة البضائع، أنه تم الانتهاء من التدريب علي النظام الجديد بواسطة خبراء من شركة vmail الأمريكية حيث تم إجراء التدريب النظري والعملي لمستخدمي النظام الجديد بمجمع بضائع القاهرة خلال الثلاثة أيام الماضية وباستخدام احدث اجهزة القراءة الاليكترونية Hand Held والتي قامت شركة مصر للطيران للشحن الجوي بتوفيرها لتتواكب مع احدث الأنظمة العالمية في هذا الشأن .