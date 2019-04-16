أخبار مصر | دعم وتزويد قسم اﻷشعة بمستشفى رأس سدر المركزي بجهاز أشعة مقطعية متعدد (صور)‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعم وتزويد قسم اﻷشعة بمستشفى رأس سدر المركزي بجهاز أشعة مقطعية متعدد (صور)‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت الشركة الموردة من تركيب جهاز اﻷشعة المقطعية متعدد المقاطع بقسم اﻷشعة بمستشفي رأس سدر المركزي فور وصول البطاريات الخاصة به ظهر اليوم الثلاثاء.

ويعد الجهاز من أحدث أجهزة اﻷشعة المقطعية ماركة توشيبا الياباني Aquilion lightning متعددة المقاطع (عدد ١٦ مقطع) التي تواكب المواصفات القياسية للجودة من حيث التعقيم ومعايير اﻷمان والسلامة مزود بوحدة حقن أوتوماتيكية للصبغات مع كل المشتملات من طابعة رقمية أحدث موديل للأفلام والاكسسوارات الخاصة بفحوصات غير التقليدية التي تتيح لها عمل جميع الفحوصات المتطورة. وبذلك يصبح إضافة حقيقية لقسم اﻷشعة بالمستشفي.

هذا وتقدم الدكتور خالد أبوهاشم وكيل الوزارة بخالص التحية والتقدير للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، علي دعمهما اللا محدود لتطوير المنظومة الصحية علي مستوي المحافظة في كافة المجالات.