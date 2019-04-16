أخبار مصر | وزيرة السياحة تشارك في افتتاح الاجتماع الوزاري للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة السياحة تشارك في افتتاح الاجتماع الوزاري للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في افتتاح الاجتماع الوزاري للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي للنقل والبنية التحتية العابرة للقارة والأقاليم والطاقة والسياحة والتي تعتبر أكبر وأهم اللجان في الاتحاد الأفريقي لمناقشة مشروعات البنية التحتية في أفريقيا حيث تقدم قرارتها مباشرة الي قمة الاتحاد الأفريقي على مستوي رؤساء الدول والحكومات.

وقد قامت مصر باستضافته اجتماع هذه اللجنة هذا العام في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي في ٢٠١٩.

وحضر الافتتاح الدكتور محمد شاكر رئيس اللجنة ووزير الكهرباء، والفريق يونس المصري وزير الطيران، والدكتورة أماني أبو زيد رئيس مفوضية البنية التحتية بالاتحاد الأفريقي.

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وتم خلال الاجتماع إقرار انتقال رئاسة اللجنة من توجو إلى مصر لمدة عامين، وتم عقد عدة لقاءات تشاورية لتفعيل التعاون في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.

وترأست مصر خلال الاجتماع اجتماعات اللجنة الفرعية للسياحة؛ حيث تم مناقشة والاتفاق على الإطار العام لاستراتيجية السياحة بأفريقيا، كما تم الاتفاق على دراسة المقترح الخاص بتكوين منظمة أفريقية للسياحة تقوم بمتابعه تنفيذ الاستراتيجية.

وقد شارك في الاجتماع 38 دولة أفريقية حيث يعتبر هذا الاجتماع من أكبر الاجتماعات من حيث حضور عدد الدول، فقد فاق عدد الحضور ٥٠٠ مشارك من الدول الإفريقية من بينهم 20 وزير، كما شارك فى الاجتماع العديد من المنظمات الأفريقية والدولية والشركات المصرية العاملة في أفريقيا.