أخبار مصر | عاجل.. انتهاء التصويت بانتخابات "الصيادلة" وغلق صناديق الاقتراع وبدء الفرز (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انتهاء التصويت بانتخابات "الصيادلة" وغلق صناديق الاقتراع وبدء الفرز (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور أحمد عطية سعدة رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للصيادلة، انتهاء النقابة من عملية الاقتراع، كما قامت اللجنة المشرفة على الانتخابات بإغلاق الصناديق وبدء عملية فرز الأصوات.

وشهدت انتخابات نقابة الصيادلة التي بدأ التصويت فيها صباح اليوم الثلاثاء، حالة من الارتباك، بسبب وجود بعض المشاكل في عملية التصويت بعدد من النقابات الفرعية.

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وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها اليوم الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحًا حتى السابعة مساءًا فى كافة محافظات الجمهورية، حيث تم تجهيز 130 لجنة على مستوى الجمهورية بأفضل صورة لاستقبال الصيادلة الناخبين، كما تم مخاطبة وزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات لتأمين العملية الانتخابية.

ويتنافس 624 مرشحًا الانتخابات، بينهم 81 مرشحًا بالنقابة العامة وموزعين كالتالي: 13 مرشحا على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، و68 على باقى المقاعد البالغ عددها 12 مقعدًا، بينما بالنقابات الفرعية يتنافس 543 مرشحًا على كافة مقاعد النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

واوضحت اللجنة ان اختيار عدد اقل او اكثر يبطل الصوت، ولايسمح للصيدلى بالادلاء بصوته الابوجود بطاقة الرقم القومى او جواز السفر او رخصة القيادة او رخصة السلاح، موضحا بهما الرقم القومى والصورة الشخصية مع كارنية النقابة، وفى حالة عدم وجود الاسم بالكشوف (لعدم السداد)يمكن السداد او تقديم ايصال بالسداد لعام 2018باللجان الخاصة بغير المسددين.