أخبار مصر | وزير الطيران يشارك في اللجنة الوزارية للاتحاد الإفريقي للنقل (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران يشارك في اللجنة الوزارية للاتحاد الإفريقي للنقل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة و المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى اللجنة الوزارية الخاصة باجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الاتحاد الإفريقي الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية والطاقة والسياحة والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 14إلى 18 أبريل الحالى تحت عنوان "تطوير البنية التحتية الذكية من أجل تعزيز التحول والتكامل القاري في إفريقيا".

كما حضر من جانب وزارة الطيران كل من الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني والطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار إلياس صادق رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

حيث تشارك وزارة الطيران المدنى وشركاتها وهيئاتها التابعة ممثلة فى الشركة القابضة لمصر للطيران والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والهيئة العامة للأرصاد الجوية وشركة سياف للتأجير التمويلى فى هذا الحدث الكبير وذلك بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي للتنمية AUDA والاتحاد الأوروبي EU ومنظمة الأمم المتحدة الدولية للسياحة UNWTO ، وبمشاركة 250 شخصية هامة من مختلف الدول الإفريقية وبحضور وزراء وخبراء الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي المسؤولين عن قطاعات النقل والطاقة والسياحة والبنية التحتية وعدد من ممثلى المنظمات الأفريقية من بينها المنظمة الإفريقية للطيران المدني (الافكاك).

وافتتح اللجنة الوزارية المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد علي أن الحكومة المصرية تسعى إلى التكامل والتعاون مع القارة الإفريقية من خلال الاتحاد الإفريقي في مجالات النقل والبنية التحتية والطاقة والسياحة وأضاف أن الحكومة المصرية قطعت شوطاً كبير اً فى تطوير البنية التحتية للمرافق والطرق والمطارات وذلك لخلق مناخ استثمارى جيد.

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ومن جانبها أعربت الدكتورة أماني أبو زيد مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي عن سعادتها باستضافة مصر لهذا الحدث الهام مؤكدة على أهمية تعزيز الربط الفعلى لدول القارة من خلال أوجه النقل المختلفة وبخاصة النقل الجوى .

وفى نفس السياق أشار الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى أن مشاركة وزارة الطيران المدنى فى فعاليات جلسات هذه اللجنة جاء لما يحظى به قطاع النقل الجوى من أهمية اقتصادية كبيرة لدى جميع الدول الإفريقية، مؤكدًاً على أن الوزارة تحرص دائمًا على المشاركة فى مثل هذه الأحداث الهامة التى من شأنها توطيد التعاون المصرى الإفريقي فى مجال صناعة النقل الجوى وتنمية البنية التحتية فى إفريقيا، من خلال مناقشة خطط العمل على مستوى القارة الإفريقية فى مختلف مجالات النقل الجوى، وتعزيز الحوار بين القطاعات المختلفة من أجل وضع إستراتيجيات شاملة للنهوض بقطاع الطيران المدنى بالقارة، متمنيًا لجميع الدول المشاركة الخروج بنتائج مثمرة كل فى مجال تخصصه بما يحقق التنمية المستدامة لجميع دول القارة السمراء.

هذا وقد تسلمت مصر رئاسة الدورة الثانية للجنة الوزارية الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي المعنية بالبنية التحتية عبر القارية والإقليمية والطاقة والسياحة.

وخلال جلسات الدورة الثانية للجنة الفنية المتخصصة تم مناقشة عدد من القضايا والموضوعات الهامة فى مجال النقل الجوى وتطوير البنية التحتية من أجل تحقيق أهداف محددة من أجندة 2063 للاتحاد الافريقي والتى يأتى على رأسها تنفيذ خطة العمل الخاصة بإنشاء السوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوى الأفريقي SAATM وكذلك النظر فى المبادئ الاسترشادية الخاصة بوضع آليات المفاوضات مع الدول غير الأفريقية بشأن اتفاقيات الخدمات الجوية وكذا التعاون الإقليمي فى مجال إعداد التصميمات والإشراف على تنفيذ مشروعات التطوير للمطارات وتقديم الاستشارات الفنية فى مجال أجهزة ومعدات تأمين المطارات وأنظمة المطارات المتخصصة وكذلك التعاون فى مشروع التأجير بالنظام الشامل (ACMI LEASE) للدول الإفريقية، فضلًا عن التعاون ونقل الخبرات فى مجال التدريب على الأعمال التخصصية للأرصاد الجوية.

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران هي الناقل الرسمي للوفود المشاركة في المؤتمر.