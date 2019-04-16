شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر: 100 ألف جنيه قرضًا للمتعافي لتنفيذ مشروعه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال شريف فاروق، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، إن وزيرة التضامن، الدكتورة غادة والي، وجهت بمنح المتعافين من الإدمان قروضا، ويتقدم بفكرة في حدود المائة ألف جنيه، والبنك يدعمه لمدة 5 سنوات.
وأضاف في مداخلة «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن البنك رصد 50 مليون جنيه لدعم المتعافين من الإدمان، وكل متعافٍ عليه التقدم بفكرته ليمنح القرض، و100 ألف جنيه قرضا للمتعافي لتنفيذ مشروعه.
وذكر أن بنك ناصر سيقف بجوار أي متعافٍ ليبدأ مشروعه لخدمة المجتمع، وتصبح لديه فرصة عمل حقيقية.
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