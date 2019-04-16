شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج: «تفتيش الحرب» رسالة طمأنة للشعب بأن لديه جيشًا قويًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء سمير فرج، مدير الشؤون المعنوية الأسبق، إن «(تفتيش الحرب) أرقى ما تصل إليه وحدات القوات المسلحة، والقوات المتواجدة في قاعدة محمد نجيب جاهزة للدخول في أي قتال فورًا»، مشيرًا إلى أن «قاعدة محمد نجيب هي أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط».

وأضاف في مداخلة «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «التشكيل المتواجد في القاعدة يشمل قوات جوية وبحرية ودفاعا جويا وهم جاهزون للقتال فورًا، وتفتيش الحرب اليوم رسالة للعالم بقدرة مصر على تأمين كل حدودها الاستراتيجية».

وتابع أن «ما يحدث في ليبيا والسودان يجعلنا دائمًا جاهزين لأي شيء، ولدينا تدريبات مشتركة مع قبرص واليونان لتأمين استثماراتنا هناك»، موضحًا أن «حضور الرئيس السيسي للتفتيش رسالة بأن مصر بلد أمن وأمان، وأنها قادرة على تأمين الحدود والاستثمارات، وتفتيش الحرب رسالة طمأنة للشعب بأن لديه جيشا قويا».