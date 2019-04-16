شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الكشف عن فيروس سي بين الأجانب يبدأ رسميًا بـ1 مايو وينتهي في سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن "(100 مليون صحة) فحصت 3185 أجنبيًا حتى الآن، والعدد في زيادة كل ساعة"، مشيرًا إلى أن "الكشف على صحة المقيمين على أرض مصر جاء بعد توجهيات الرئيس السيسي".

وأضاف في مداخلة «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "الوزارة تهدف مسح كل غير المصريين حتى سبتمبر المقبل، وبدأنا إدراج الأجانب في المبادرة منذ أسبوع كتشغيل تجريبي".

وتابع أنه "تم إدراج غير المصريين من طلاب المدارس ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن بعض الأمراض، والكشف عن فيروس سي بين الأجانب يبدأ 1 مايو المقبل وينتهي في سبتمبر".