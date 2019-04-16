شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وحدة الآثار بالأكاديمية العربية: ترميم كاتدرائية نوتردام مسؤولية العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتور مونيكا حنا، رئيس وحدة الآثار والتراث بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن «حريق كاتدرائية نوتردام كارثة إنسانية كبيرة».

وأضافت في مداخلة «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «هناك تساؤلات حول العصر الذي تعود إليه الكنيسة بعد الترميم خاصة أنه تم ترميمها أكثر من مرة على مدار 1000 عام».

وتابعت أن «الآثار والتراث مسؤولية كل الناس وليس الدولة فقط، والدليل ما حدث أمس في حريق نوتردام، ترميم الكنيسة ليس مسؤولية فرنسا فقط، ولكن المؤسسات العالمية أيضًا».