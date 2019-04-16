شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الطلاب يحتشدون في حفل محمد حماقي بجامعة القاهرة.. والخشت يعلن ٣ مفاجآت للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتشد الآف الطلاب بجامعة القاهرة للاستمتاع بالحفل الفني للفنان محمد حماقي، في أمسية فنية ثقافية للجامعة، حضرها لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق عماد متعب ونجوم مسرح مصر نجوم مسرح الفنان على ربيع وأوس أوس وكريم عفيفي.

وامتلاءت ساحة جامعة القاهرة بالكامل، أمام مبني القبة من جهة البوابة الجمهورية التي نصب خلالها مسرح كبير للفنان محمد حماقي، وأغلقت الجامعة بوابات الجامعة في الخامسة مساءً، بسبب الزحام الشديد، وانتشر أفراد الأمن الإدارى في الجامعة، كما وفرت الجامعة ١٦ سيارة بحضور قيادات المنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية، لمواجهة أي ظروف طارئة للطلاب.

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وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن 3 مفاجأت للطلاب والعاملين بالجامعة، بنهاية العام الجامعي الحالي، وذلك خلال انطلاق حفل المطرب محمد حماقي بجامعة القاهرة.

وأوضح الخشت، أنه سيتم إعفاء طلاب المدن الجامعية من رسوم الإقامة والتغذية في شهر رمضان، كما أعلن رئيس جامعة القاهرة عن إجازة أسبوع للعاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس من 25 إلى 29 أبريل الجاري بمناسبة أعياد شم النسيم.

وأعلن الخشت عن عقد امتحانات الدراسات العليا بكليات الجامعة عقب إجازة عيد الفطر المبارك.