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البرلمان يوافق على مادة تعيين وزير الدفاع في الدستور

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البرلمان يوافق على مادة تعيين وزير الدفاع في الدستور

البرلمان يوافق على مادة تعيين وزير الدفاع في الدستور

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائي على تعديل نص المادة رقم 234 من الدستور. خلال الجلسة الثالثة لمجلس النواب، والمخصصة للتصويت على التعديلات الدستورية، اليوم الثلاثاء، إذ تنص المادة على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين، اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور. كما وافق البرلمان، بشكل نهائي، على المواد المتعلقة بالقوات المسلحة في التعديلات الدستورية، ودورها فى الحفاظ على مدنية الدولة المصرية.

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وأكد رئيس البرلمان أن هذه المواد كاشفة عن دور القوات المسلحة، وليست ناشئة، ولا تعمل على إٌقحام القوات المسلحة في السياسة من قريب أو من بعيد، وأي قول بخلاف ذلك يعتبر مبالغا وقراءة مغلوطة للنصوص، والقوات المسلحة محترفة ومهنية ووطنية وتعي دورها جيدا. وتنص مادة 200 - الفقرة الأولى (مستبدلة): "القوات المسلحة

وأكد رئيس البرلمان أن هذه المواد كاشفة عن دور القوات المسلحة، وليست ناشئة، ولا تعمل على إٌقحام القوات المسلحة في السياسة من قريب أو من بعيد، وأي قول بخلاف ذلك يعتبر مبالغا وقراءة مغلوطة للنصوص، والقوات المسلحة محترفة ومهنية ووطنية وتعي دورها جيدا.

وتنص مادة 200 - الفقرة الأولى (مستبدلة): "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية". (تعرف على باقي مواد القوات المسلحة في التعديلات الدستورية)

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