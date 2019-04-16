3 آلاف صيدلي يصوتون بمحافظتي القاهرة والجيزة (صور)

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انتخابات الصيادلة
أدلى مايقرب من 3 الاف صيدلى حتى هذه اللحظة بأصواتهم فى محافظتى القاهرة والجيزة، كما شهدت الانتخابات بمحافظات الجمهورية إقبالا كثيفا من الصيادلة. وتواصل اللجان فتح أبوابها أمام الصيادلة للإدلاء بأصواتهم حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، إذذ تم تجهيز 130 لجنة على مستوى الجمهورية بأفضل صورة لاستقبال الصيادلة الناخبين. ودعا رئيس اللجنة العليا للانتخابات الصيادلة للتوجه لمقار الانتخابات لاختيار ممثليهم في النقابات الفرعية والنقابة العامة وأن لا يلتفوا إلى الإشاعات والفتن المغرضة.
وتوقفت عدد من لجان التصويت فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة بعدد من المحافظات منها أسيوط والإسماعيلية والأقصر والسويس، اليوم الثلاثاء، وسط أنباء عن إلغاء الانتخابات فى هذه المحافظات.وانطلقت العملية الانتخابية رغم غياب قوات الأمن عن تأمين المقار الانتخابية، رغم مخاطبة النقابة للأمن منذ أسبوع
وتوقفت عدد من لجان التصويت فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة بعدد من المحافظات منها أسيوط والإسماعيلية والأقصر والسويس، اليوم الثلاثاء، وسط أنباء عن إلغاء الانتخابات فى هذه المحافظات.
وانطلقت العملية الانتخابية رغم غياب قوات الأمن عن تأمين المقار الانتخابية، رغم مخاطبة النقابة للأمن منذ أسبوع تقريبا، وهو الأمر الذي تسبب فى تأخير بدء عملية التصويت فى عدد من المحافظات منها السويس وأسيوط والمنيا والإسكندرية والفيوم. ومن المقرر أن تفتح مقار الاقتراع أبوابها حتى السابعة مساء فى كل محافظات الجمهورية.
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