شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق نهائياً على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، موافقة مجلس النواب نهائياً على التعديلات الدستورية المقترحة، بعد التصويت عليها من قبل النواب نداءً بالاسم خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، وإرسال إخطار لرئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعاً بأسباب التعديلات والإجراءات التي اتخذها المجلس في ذلك، حتي يتخذ الرئيس الإجراء الدستوري اللازم لأخذ رأي الشعب في التعديلات.

وجاءت نتيجة التصويت على التعديلات بواقع موافقة 531 نائباً مقابل 22 نائباً رفضوا التعديل، فيما أمتنع نائباً واحداً عن التصويت.

وجاء أبرز الرافضون للتعديلات الدستورية كل من «إيهاب منصور، سمير غطاس، فايزة محمود، أكمل قرطام، محمد عبدالغني، محمد عطا سليم، طلعت خليل، عبدالحميد كمال، مصطفى كمال الدين حسين، صلاح عبدالبديع، أحمد الشرقاوي، إلهامي عجينة، محمد العتماني، ضياء الدين داوود، أحمد الطنطاوي، شديد أبوهندية، أبوالمعاطي مصطفى، هيثم الحرير ورضا البلتاجي وجمال الشريف ومحمد فؤاد».