شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يكرم رواد العمل النقابي في الاحتفال بعيد العمال نهاية إبريل الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفال بعيد العمال والمتوقع إقامته يوم 30 إبريل الجاري، حيث يلقي الرئيس خطاباً مهماً في هذه المناسبة القومية ويكرم عددا من رواد العمل وقدامى النقابيين.

قال النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، إن الاحتفال بعيد العمال يتميز لأنه يأتي في مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية هامة.

وأضاف وهب الله، في بيان، اليوم، أن عمال مصر الذين حصلوا على العديد من الامتيازات المالية والمعنوية هم في شوق لسماع خطاب الرئيس في عيدهم والذي سيكون وثيقة عمل للتنظيم النقابي في المرحلة المقبلة.