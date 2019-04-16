شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فرز الأصوات بانتخابات الصيادلة في القاهرة والجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، فرز أصوات الناخبين بالقاهرة والجيزة عقب انتهاء التصويت اليوم، والتى شهدت إقبالا متوسطا من قبل الأعضاء في الساعات الأخيرة مساء اليوم السبت.

قال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق النقابة، إن الانتخابات سارت بشكل طبيعي وتحت إشراف قضائي على جميع اللجان، وذلك لتيسير عملية التصويت.

يذكر أن نقابة الصيادلة أجرت انتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب وأعضاء المجلس.