شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم» كفر الشيخ تستعرض المشروعات القومية في عهد السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، المشروعات القومية التي تم تشييدها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر حاشد لتأييد التعديلات الدستورية، نظمته مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع إدارة سيدي سالم التعليمية ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة والإدارة.

Advertisements

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور طارق عمارة، نائب رئيس مجلس الأمناء على مستوى الجمهورية، ورئيس مجلس الأمناء بالمحافظة، والدكتور السعيد طنطاوي، مدير عام إدارة سيدي سالم التعليمية، وعماد الملاح وكيل الإدارة،ومحمد السعيد عبيدي، رئيس مجلس أمناء الادارة، وعدد كبير من العاملين بالتربية والتعليم ،وأهالي مدينة وقرى مركز سيدي سالم.

وأكدت وكيل الوزارة أن الشعب المصري يعلم كم الإنجازات التي تمت خلال سنوات قليلة، إضافة للأمن والاستقرار الذي ننعم به، والمكانة الكبرى التي تحظى بها مصر دولياً، مشيرة إلى المكاسب الكبيرة من التعديلات الدستورية التي سيحصل عليها كل من العمال والفلاحين والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن كل رجال وسيدات التربية والتعليم مؤيدون للتعديلات الدستورية وسنكون أول من يدلون بأصواتهم، وسيكون يوم عيد للشعب المصري، لنثبت للعالم كله وقوفناً يداً واحدة لصالح مصرنا الغالية.

كما تناولت خلال المؤتمر الهدف من التعديلات من دعم المرأة، وضمان تمثيلها في البرلمان بنسبة كبيرة تقديرا لدورها في الحياة السياسية، بعدما أثبتت جدارتها في المرحلة الهامة من عمر الوطن، بالإضافة لدعم الشباب، وضمان تواجدهم بقوة وأعداد كبيرة بالبرلمان، ولكي ينال رئيس الجمهورية الذي يتم انتخابه فرصة كاملة للعمل على استقرار الدولة وتنفيذ الخطط التي تتبناها الدولة.