شكرا لقرائتكم خبر عن النائب «إلهامي عجينة»: «كنت عايز أوافق.. لكن أرفض التعديلات الدستورية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن 20 نائباً حتى الآن رفضهم للتعديلات الدستورية، أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة للتصويت نداءً بالاسم على التعديلات الدستورية المقدمة من 150 عضواً بمجلس النواب.

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وفاجأ النائب إلهامي عجينة النواب بإعلان رفضه للتعديلات الدستورية، وقال عند التصويت: «كنت عايز أوافق.. لكن أرفض التعديلات الدستورية».

وتضم قائمة الرافضون للتعديلات حتى الآن كلا من «إيهاب منصور، سمير غطاس، فايزة محمود، أكمل قرطام، محمد عبدالغني، محمد عطا سليم، طلعت خليل، عبدالحميد كمال، مصطفى كمال الدين حسين، صلاح عبدالبديع، أحمد الشرقاوي، إلهامي عجينة، محمد العتماني، ضياء الدين داوود، أحمد الطنطاوي، شديد أبوهندية، أبوالمعاطي مصطفى، هيثم الحريري ورضا البلتاجي.

وعلق الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على كلمة النائب ضياء الدين داوود، الذي قال: «بكل ضمير مستريح أرفض التعديلات الدستورية» ليرد رئيس المجلس قائلاً: «مين قالك إنه هيكون مستريح».