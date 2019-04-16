شكرا لقرائتكم خبر عن «النور» يوافق نهائيًا على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقة حزبه على التعديلات الدستورية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وأثناء التصويت بالاسم على التعديلات.

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كان نواب حزب النور الـ9 خرجوا من قاعة المجلس مع بداية التصويت نداء بالاسم، للتشاور، بعد أن صوت المجلس على أن تعريف كلمة المدنية الواردة بالمادة 200، لا تنسحب إلى الدولة العلمانية.

وقال «خليل» أثناء تصويته إنه بعد أن استقر رأي حزب النور على التصويت على مفهوم كلمة «المدنية» أنها لا تعني الدولة العلمانية أو العسكرية أو الدولة الدينية الثيرقراطية، أعلن موافقة حزب النور على التعديلات الدستورية.

وكان حزب النور أعلن رفضه للتعديلات أثناء مناقشة مواد التعديلات الدستورية وقبل التصويت على مفهوم كلمة «المدنية»، ما دعا رئيس المجلس للتصويت على مفهوم الكلمة ووضعها في مضبطة مجلس النواب.