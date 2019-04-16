شكرا لقرائتكم خبر عن توقف التصويت نصف ساعة.. إقبال متوسط على إنتخابات الصيادلة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت لجنة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة الفرعية بمحافظة بني سويف، أبوابها لاستقبال الأعضاء، صباح اليوم الثلاثاء، وسط إقبال متوسط على المشاركة في التصويت، لإنتخابات مجلس جديد للنقابة العامة، ومجلس للنقابة الفرعية مكون من «نقيب و3 أعضاء فوق السن و3 تحت السن».

وتجرى الإنتخابات تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار هاشم فوزي، وكيل مجلس الدولة، الذي فتح باب التصويت، في صناديق الإقتراع، منذ التاسعة صباحًا، ويستمر التصويت حتى السابعة من مساء اليوم، ويحق لمن سدد آخر إشتراك التصويت في الإنتخابات، كما أنه يوجد إمكانية لتسديد اشتراكات النقابة يوم الانتخاب، حيث تم توفير موظف ليتمكن الصيادلة من المشاركة في الانتخابات في حينها.

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وتوقفت عملية التصويت لأكثر من نصف ساعة، لإعتراض رئيس اللجنة على تواجد أحد المرشحين داخل مقر التصويت، كما تسبب وجود «ستارتين» فقط، في تزاحد الناخبين أمام اللجنة.

وتشهد الإنتخابات منافسة بين 20 مرشحًا، بينهم مرشحين يتنافسان على منصب النقيب، هما: ياسر شلبي، أمين عام النقابة الفرعية الحالي ومحمد ممدوح الشريف، عضو مجلس النقابة الفرعية الأسبق، و6 مرشحين فوق السن، هم: احمد عبدالله خلف ومحمد احمد ذكي واحمد سيد عشري وعمرو الروبي وايمان ابو عوف ومحمد سمير.

و12 مرشحًا تحت السن، هم: اسلام حسام مؤمن وتوفيق حسين وليديا نور وسالي الخولي واسراء عصام ومحمد ابودولة ومريم قدواني وعامر الريدي وإسحاق غالي وميرنا عزت محمد زعزوع وجانيت وهبة.

وقال الدكتور ياسر شلبي، أمين عام النقابة الحالي المرشح على منصب النقيب، في تصريحات سابقة، إن الإنتخابات بالشروط الثابتة منذ سنوات دون إضافة شروط جديدة، مشيرًأ إلى أن الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ببني سويف، تزيد عن 3500 صيدلي.