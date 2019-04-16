تكريم مديرة مدرسة للتفوق والامتياز طوال مدة خدمتها (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت مدرسة يوسف جادالله الإعدادية بنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بتكريم الأستاذة عايدة خالد شاكر، مديرة المدرسة، لبلوغها السن القانونية للمعاش وتكريما لها على التفوق والامتياز طوال مدة عملها. وحضر التكريم أشجان علي، وكيلة المدرسة، وجميع المدرسين والطالبات والذين يكنون للمديرة كامل الاحترام والتقدير.

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