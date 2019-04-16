شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء «النور» يخرجون أثناء التصويت على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن 6 نواب حتى الآن رفضهم للتعديلات الدستورية، خلال جلسة التصويت نداء بالأسم، المنعقدة الآن بمجلس النواب، فيما خرج نواب حزب النور من القاعة وعددهم 9 نواب للتشاور مع بدء التصويت، لاتخاذ موقف نهائي من التعديلات، فيما امتنعت النائبة دينا عبدالعزيز عن التصويت.

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وضمت قائمة النواب الرافضون للتعديلات حتى الآن كل من «أكمل قرطام ومحمد عبدالغني ومحمد عطا سليم وفايزة محمود وإيهاب منصور وسمير غطاس».

من جانب أخر وصف الأديب المصري، النائب يوسف القعيد، موقف حزب النور، من التعديلات الدستورية، واعتراضهم على كلمة «مدنية» بإنه ابتزاز للبرلمان للموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة.

وأضاف «القعيد» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن حزب النور يحاول جاهداً داخل البرلمان لسحب مصر إلى قضايا تخصه وحده، وقال إن مصر دولة مدنية طوال تاريخها، ولا يجب أن تكون غير ذلك.