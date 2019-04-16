شكرا لقرائتكم خبر عن "اللاءات الثلاثة".. سر تغيير موقف حزب النور وموافقته على التعديلات الستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، للتصويت على التعديلات الدستورية، نداءً بالأسم، تصويت نواب حزب النور بالموافقة على التعديلات الدستورية بعد مراجعة موقفهم، وتوافق نواب الحزب على تأييد التعديلات، بعد توضيح رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لمفهوم مصطلح "مدنية"، وإثبات ذلك فى مضبطة الجلسة، وقالوا إنهم يوافقوا بعد إثبات "اللاءات الثلاثة" لمعنى المدنية، بأنها لا تعنى "علمانية" ولا "دولة دينية ثيوقراطية" و"لا دولة بوليسية".

وقال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إنه بعد تأكيد رئيس المجلس على اللاءات الثلاثة فى مفهوم كلمة "مدنية"، لا علمانية، ولا دولة دينية ثيوقراطية، ولا دولة بوليسية، يعلن نواب حزب النور الموافقة على التعديلات".

وقال النائب أحمد العرجاوى: "حفاظًا على وحدة الصف والوقوف خلف القيادة السياسية نعلن موافقتنا".

فيما قال النائب محمد صلاح خليفة: "أكرر ما تم إثباته فى المضابط، حفاظا على الأجيال القادمة، وحينما تعود المحكمة الدستورية لمجلس النواب ومضابطه لتوضيح المقصود من المدنية، بأنها ضد العلمانية وضد الدولة الدينية الثيوقراطية وضد الدولة البوليسية، نؤيد التعديلات".

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وعقب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، قائلا: "أؤكد لك أن هذا هو منهج المحكمة الدستورية حال عرض عليها الأمر".

أيضا، قال النائب عبد الحكيم مسعود: "بعد إقرار المجلس اللاءات الثلاثة، بأن كلمة مدنية لا تعنى علمانية ولا دولة ثيوقراطية بمنعناها الأوروبى ولا دينية، أوافق على التعديلات".

وصوت النائب محمد إسماعيل بالموافقة على التعديلات، قائلا: "بعد الإجماع على أن معنى مدنية ليس مقصود بها دولة علمانية ولا دينية، موافق".

فى المقابل، قال النائب أسامة شرشر، إنه يوافق على التعديلات رفضا للدولة الفاشية الدينية وتأكيدا على مدنية الدولة المصرية، وحفاظا على الأمن القومى.

وقال النائب إيهاب الخولى: "أوافق على التعديلات بضمير مستريح وخصوصا مدنية الدولة على أسس الحداثة".