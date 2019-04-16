صور.. غلق صناديق الاقتراع بانتخابات الصيادلة بالقاهرة وبدء الفرز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الاشراف علي انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة الفرعية بالقاهرة، إغلاق باب التصويت بالانتخابات وبدء عمليات الفرز.
ويأتى ذلك، بالتزامن مع إعلان تأجيل إجراء الانتخابات فى محافظتى أسيوط والسويس، وذلك بعد إنسحاب الموظفين فى الفرعيتين، وتعذر توفير بديل لهم.
وفتحت لجان الانتخابات بنقابة الصيادلة أبوابها، منذ التاسعة صباحا؛ ويستمر الأعضاء في الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء موعد غلق باب الاقتراع.
ويتنافس في الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.
غلق صناديق الاقتراع بانتخابات الصيادلة بالقاهرة وبدء الفرز
غلق صناديق الاقتراع بانتخابات الصيادلة بالقاهرة وبدء الفرز
غلق صناديق الاقتراع بانتخابات الصيادلة بالقاهرة وبدء الفرز
غلق صناديق الاقتراع بانتخابات الصيادلة بالقاهرة وبدء الفرز
غلق صناديق الاقتراع بانتخابات الصيادلة بالقاهرة وبدء الفرز (5)
غلق صناديق الاقتراع بانتخابات الصيادلة بالقاهرة وبدء الفرز
غلق صناديق الاقتراع بانتخابات الصيادلة بالقاهرة وبدء الفرز
غلق صناديق الاقتراع بانتخابات الصيادلة بالقاهرة وبدء الفرز
غلق صناديق الاقتراع بانتخابات الصيادلة بالقاهرة وبدء الفرز
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