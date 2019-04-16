بالأسماء.. تعرف على نتيجة تصويت نواب البرلمان على التعديلات الدستورية (تحديث)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365" نتيجة تصويت أعضاء مجلس النواب على التعديلات الدستورية المقترحة علي دستور 2014، والمعروضة أمام البرلمان، وجاءت نتيجة التصويت كالتالى: 1. أسامة العبد "موافق" 2. ضياء الدين داوود "رافض" 3. غادة صقر " موافق" 4. ابو المعاطي مصطفي "رافض" 5. محمد الحصي "موافق" 6. سمير موسي "موافق" 7. عبد الرحمن البكرى "غير موجود" 8. محمد كلوب " موافق" 9. عبد الباقي تركيا "موافق" 10. هاني النواصرة "موافق" 11. بدير عبد العزيز "موافق" 12. شكرى الجندي "موافق" 13. السيد محمد أحمد "موافق" 14. محمد عبيدي "غير موجود" 15. حسين عشماوي "موافق" 16. محمد إسماعيل جاد الله "غير موجود" 17. إبراهيم القصاص "موافق" 18. أيمن عبد الله "موافق" 19. عبد العزيز حمودة "موافق" 20. خالد الهلالي "غير موجود" 21. أحمد الطنطاوي "رافض" 22. سيد أحمد عيسي "موافق" 23. عمرو دوير "موافق" 24. محمد الشهاوي "موافق" 25. فتحي الشرقاوي "موافق" 26. علاء سلام "موافق" 27. جلال عوارة "يوافق" 28. سعيد طيعيمة "يوافق" 29. خالد هلالي "يوافق" 30. عبد المنعم العلميمي "غير موجود" 31. سمير الخولي "موافق" 32. عبد المنعم شهاب " يوافق" 33. علي عز "يوافق" 34. صلاح الحصاوي " يوافق" 35. نبيل أبو باشات "غير موجود" 36. حمادة القسط "يوافق" 37. خالد مصباح "يوافق" 38. فؤاد حسب الله "يوافق" 39. محمد خليفة " يوافق" 40. محمود شحاتة "يوافق" 41. نعمة قمر "توافق" 42. حامد جهجه "يوافق" 43. محمد علي إبراهيم "يوافق" 44. محمد الشورى "يوافق" 45. محمد زايد "يوافق" 46. أحمد يحي الجحش "يوافق" 47. سلامة الجوهرى "يوافق" 48. مصطفي أبو زيد "يوافق" 49. فتحي ندا "يوافق" 50. محمد بدراوي " غير موجود" 51. ابو العباس التركي "موافق" 52. عبد الفتاح محمد " موافق" 53. إبراهيم عبد الوهاب "موافق" 54. هند الجبالي "غير موجودة" 55. حسين خاطر "موافق" 56. سامح السايح "موافق" 57. محمد عطا سليم "رافض" 58. إلهام المنشاوي "موافق" 59. الغنيمي "موافق" 60. عفيفي كامل "غير موجود" 61. صلاح عيسي " موافق" 62. هثيم الحريري "رافض" 63. عمرو كمال "موافق" 64. طارق السيد "موافق" 65. حسني حافظ " موافق" Advertisements 66. سمير البطيخي "موافق" 67. سامي رمضان "موافق" 68. كمال أحمد "موافق" 69. أشرف رشاد عثمان "موافق" 70. محمد الكوراني "موافق" 71. مصطفي جمعه الطلخاوي "موافق" 72. حسن خير الله "موافق" 73. أحمد خليل خير الله - أعلن موافقة حزب النور علي التعديلات الدستورية 74. رزق راغب "موافق" 75. أحمد الشريف " غير موجود" - إلأ أن حزب النور أعلن موافقته 76. جهاد ابراهيم "موافق" 77. سهير الحادى "موافق" 78. عمر عبد العزيز مصليحى "موافق" 79. فايزة محمد "موافق" 80. نها ابو سالم "موافق" 81. نجوى خلف محمد على "موافق" 82. عمر مصيلحى "موافق" 83. نشوى هاشم "موافق" 84. هبة هجرس "موافق" 85. خالد حنفى "موافق" 86. أحمد زيدان "موافق" 87. عمر الجوهرى "موافق " 88. ايهاب الطماوى "موافق" 89. جون طلعت "موافق" 90. ايهاب العمدة "موافق" 91. امين مسعود "موافق 92. عمر وطنى "موافق" 93. حاتم بشات "موافق" 94. ابراهيم حجازى "موافق" 95. محمد عبد الغنى "غير موافق" 96. حسن ابو جاد "موافق" 97. سمير غطاس "موافق" 98. حسن موسى "موافق" 99. جواهر الشربينى "موافق" 100. حمدى بخيت "موافق" 101. كريم سالم "موافق" 102. ايليا ثروت باسيلى "موافق" 103. أحمد اسماعيل "موافق" 104. شريف الوردانى "موافق" 105. ثروت بخيت "موافق" 106. محمد الكومى "موافق" 107. يسرى الاسيوطى "موافق" 108. عاطف نجاتى "موافق" 109. على الدمرداش "موافق" 110. وائل الطحان "موافق" 111. احمد على ابراهيم "موافق" 112. خالد ابو طالب "موافق" 113. عيد هيكل "موافق" 114. محمد مسعود "موافق" 115. منى جاب الله:موافق" 116. هانى مرجان :موافق" 117. نبيل بولس "موافق" 118. محمد ابو حامد "موافق" 119. جمال الشويخى"موافق" 120. محمد ماهر حامد "موافق" 121. احمد عبده الجزار"موافق" 122. سعيد حنفى شبابيك "موافق" 123. جمال الشريف :غير موافق" 124. عصام فاروق "موافق" 125. محمد العقاد "موافق" 126. خالد عبد العزيز "موافق" 127. حمدى عبد الوهاب "موافق" 128. دينا عبد العزيز "ممتنعة عن التصويت" 129. رضا البلتاجى "غير موافق" 130. عمر الاشقر"موافق" 131. على عبد الونيس "موافق" 132. اسماعيل نصر الدين "موافق"

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