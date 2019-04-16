شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء من العلمين: الرئيس يضع مدن الجيل الرابع على أجندة الأولويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية اليوم الثلاثاء، بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات فى المدينة، ورافقه فى جولته الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتفقد رئيس الوزراء الأعمال بالواجهة الشاطئية بالمدينة، حيث أشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الواجهة الشاطئية لمدينة العلمين الجديدة يبلغ إجمالي طولها 14 كم، مُقسمة إلى قطاعين: القطاع الأول وهو الجزء الشرقي من الواجهة الشاطئية ويبلغ طوله 7 كم، وتم الانتهاء من تنفيذ الكورنيش به بعرض 25م، لافتاً إلى أنه تم تصميم هذا القطاع بحيث يضم أماكن للجلوس والمتنزهات، ومواقف انتظار السيارات، وأماكن للمطاعم والكافيهات وغُرف خلع ملابس وحارات للدراجات وأخرى للمُشاة.

وأوضح أن القطاع الثاني، وهو الجزء الغربي من الواجهة الشاطئية، والذي بدأ تنفيذ أعمال الإنشاءات به، يبلغ طول واجهته 7 كم أيضاً، ويضم بين جنباته أشهر المعالم السياحية لمدينة العلمين والساحل الشماليّ الغربيّ، وهي: المعظمة الألمانية والمعظمة الإيطالية، ومن المُنتظر أن يصبح هذا الجزء هو القطاع السياحي الأشهر بالمدينة.

كما تفقد رئيس الوزراء أعمال تنفيذ الأبراج الشاطئية، وقال الدكتور عاصم الجزار: "جار تنفيذ 15 برجاً، بارتفاعات تصل إلى 41 دورا، وتضم نحو 4500 وحدة، وتخطت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج الدور السابع عشر، وجار تنفيذ أعمال تشطيب الوحدات بالتوازى مع أعمال الإنشاء"، موضحاً أنه تم البدء فى تنفيذ أعمال الجسات وأبحاث التربة تمهيداً لبدء تنفيذ الأساسات العميقة والسطحية لـ10 أبراج جديدة تم إسناد تنفيذها لـ3 شركات.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على جميع شركات المقاولات المنفذة ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، وزيادة العمالة والمعدات، والالتزام بالجداول الزمنية، مؤكدًا أن مدن الجيل الرابع يضعها الرئيس على أجندة الأولويات، ويتابع معدلات التنفيذ بصفة دورية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراج يسع 3 آلاف سيارة، وفندقا صغيرا وعددا من المحال، وكلف بسرعة الانتهاء منها، وطرحها على المستثمرين لتشغيلها.

وخلال جولته بمدينة العلمين الجديدة، تفقد رئيس الوزراء ووزير الإسكان فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورافقهما الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الاكاديمية، والذى أكد أنه من المقرر تشغيل 4 كليات هندسية فى العام الدراسى المقبل، وتخطت نسبة التنفيذ 80 % من الهيكل الخرسانى، وتم البدء فى أعمال التشطيبات، وتبلغ مساحة الفرع 62 فداناً، ويضم 12 كلية، و34 مبنى (مبانى الكليات – مبانى الإقامة – المبنى الرئيسى – مركز الإبداع – المكتبة – الكافيتريات).

وأشاد مدبولى بجودة التنفيذ بالموقع، والمتابعة الدءوب من مسئولى الأكاديمية، والاشراف المستمر على أعمال التنفيذ.

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وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد جامعة العلمين الأهلية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 85 % من أعمال الهيكل الخرسانى لكامل المرحلة الأولى للقطاعين الأول والثانى، وتبلغ إجمالى مساحة المشروع 128 فداناً، مُقسمة إلى 3 قطاعات، وجارٍ تنفيذ قطاعين منهما (كل قطاع على مرحلتين)، وتضم الجامعة (13 كلية – 4 مبان سكنية – مبنى للإدارة – المكتبة).

وتفقد رئيس الوزراء، ووزير الاسكان منطقة الداون تاون، وأوضح الوزير أنه يجرى الانتهاء من تشطيب نحو 15 عمارة من إجمالى 40 عمارة يتم تنفيذها، تضم1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 مترا مسطحا بخلاف الحديقة، و300 متر مسطح لوحدات Tawin House بالروف، وتم كذلك تفقد الأعمال بالمدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، وتخطت نسبة التنفيذ حوالى 40 %، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات، والذى من المقرر البدء فى تشغيله صيف 2019 – المعارض – حديقة الأطفال – مركز تنمية المهارات – مبنى رئاسة المدينة – الحى الاستثمارى)، بجانب تفقد الحى اللاتينى، والذى تم البدء فى تنفيذ 12 ألف وحدة سكنية به، بالإضافة إلى منطقة البحيرات، حيث إنه جارٍ تنفيذ البحيرات الجنوبية والغربية.

وأضاف المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز المدينة، أنه تم البدء في تنفيذ وإسناد أعمال تشكيل وتكريك وتطهير البحيرات للقطاع الغربي بالمنطقة الشاطئية، وتم إسنادها إلى شركة الري للأشغال العامة، والشركة المصرية للري، وشركة الكراكات المصرية، مشيراً إلى أن الشركات الثلاث تُعد هي الشركات المكونة للشركة القابضة للري والصرف، وهي من كُبريات الشركات المتخصصة في هذا المجال في مصر والشرق الأوسط، وهي إحدى شركات قطاع الأعمال المصري.

وتطرّق إلى تصميمات هذا القطاع، منوّها إلى أنه رُوعي عند تنفيذ قطاع للبحيرة أن يتم استغلاله في استضافة بطولات رياضية دولية مثل: التجديف والكانوي والكياك العالمية، مُعلنا أنه من المقرر التجهيز لإقامة بطولة العلمين الدولية للتجديف خلال صيف 2020، ضمن احتفالات الدولة بأعياد يونيو.

ونوّه أيضا في هذا السياق إلى أنه تم التنسيق مع الاتحاد المصري للتجديف والاتحاد المصري للكانوي والكياك، بحيث يكون تصميم البحيرات مطابقاً للمقاييس العالمية المطلوبة لإقامة وممارسة تلك البطولات، وألعاب التجديف والسباقات الدولية؛ إذ تضم البحيرة جزءاً من طولها، الذي يبلغ نحو 4000 م. ط وعرض يصل إلى 400م، بعرض يصل إلى 2م تم تخصيصه؛ لإقامة البطولات وروعي في التصميم وجود ممشى سياحي عالميّ محيط بالبحيرة يتسع لوجود المشجعين والزوار.

ولفت عبدالغنى الانتباه أيضا إلى أنه جارٍ العمل حالياً على دراسة تخصيص أماكن لإقامة اتحاد اللعبة ومقار للنوادي الداعمة لألعاب الماء وطبقا لأحدث التقنيات الحديثة، حيث من المتوقع أن تصبح مدينة العلمين الجديدة منطقة جذب شتوية لكافة الفرق والألعاب الأوليمبية؛ نظراً لما يتمتع به شاطئ المدينة من كافة المقومات السياحية لإقامة معسكرات تدريب للفرق الأوروبية خلال فصل الشتاء.

كما أشار رئيس الجهاز إلى أنه تم أيضا الانتهاء من كافة أعمال الدراسات الهيدروليكية للبحيرات الجنوبية والتي من المنتظر أن يتم إنشاء هدارات وشلالات صناعية بها؛ لإضفاء روح من الفخامة والرفاهية على المنطقة الجنوبية، والتي لن تقل روعة عن المنطقة الشاطئية والتي لن تنفصل عنها، بعد أن تم تنفيذ الطريق الساحليّ الجديد بالكامل، حيث أنه جارٍ الآن نقل تبعية الطريق الساحلي الحالي واعتباره طريقاً داخلياً، على أن يتم تقليل السرعة به قبل حلول موسم الصيف الحالي إلى 60كم/ ساعة.