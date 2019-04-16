على عبد العال يثبت بالمضبطة عدم الجمع بين عضوية "الشيوخ والنواب" أو الحكومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبت الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى مضبطة الجلسة العامة المنعقدة الآن، للتصويت على التعديلات الدستورية، عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، أو بين عضوية "الشيوخ" وعضوية الحكومة أو المحافظين وغيرها.
جاء ذلك، عند التصويت على المواد المستحدثة الخاصة بمجلس الشيوخ، ومنها مادة "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب".
وقال رئيس البرلمان: "ما ينطبق على مجلس النواب ينطبق على مجلس الشيوخ فى هذه الجزئية، عشان تراعى هذه الأمور عند تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية".
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