تعرف إيه عن جرائم النقد.. فيديو للرقابة الإدارية لتوعية المواطنين وحماية الاقتصاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت هيئة الرقابة الإدارية، فيديو بعنوان "تعرف ايه عن جرائم النقد ؟؟"، ويهدف الفيديو إلى توعية المواطنين بمعرفة حقوقهم وحمايتها والمحافظة على اقتصاد مصر.



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