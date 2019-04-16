الارشيف / أخبار مصر

16 سيارة إسعاف بجامعة القاهرة تزامنا مع بدء حفل حماقى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 16 سيارة إسعاف بجامعة القاهرة تزامنا مع بدء حفل حماقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت جامعة القاهرة الاستعانة بسيارات إسعاف زيادة؛ للتعامل مع أى حالات إغماء نتيجة الزحام والتدافع فى حفل الفنان محمد حماقى، الذى تنظمه الجامعة اليوم، وبدأ فعالياته منذ قليل.

وتمت زيادة عدد سيارات الإسعاف بالجامعة إلى 16 سيارة موزعة على الجوانب المختلفة للحفل، كما تم إغلاق الباب الرئيسى للجامعة؛ نظرا لزيادة أعداد الراغبين فى دخول الحفل عن القدرة الاستيعابية للمكان المخصص للحفل.

 

Advertisements

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 16 سيارة إسعاف بجامعة القاهرة تزامنا مع بدء حفل حماقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا