شكرا لقرائتكم خبر عن 16 سيارة إسعاف بجامعة القاهرة تزامنا مع بدء حفل حماقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت جامعة القاهرة الاستعانة بسيارات إسعاف زيادة؛ للتعامل مع أى حالات إغماء نتيجة الزحام والتدافع فى حفل الفنان محمد حماقى، الذى تنظمه الجامعة اليوم، وبدأ فعالياته منذ قليل.
وتمت زيادة عدد سيارات الإسعاف بالجامعة إلى 16 سيارة موزعة على الجوانب المختلفة للحفل، كما تم إغلاق الباب الرئيسى للجامعة؛ نظرا لزيادة أعداد الراغبين فى دخول الحفل عن القدرة الاستيعابية للمكان المخصص للحفل.
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