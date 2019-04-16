شكرا لقرائتكم خبر عن بحفل محمد حماقى.. الخشت يعلن 3 مفاجأت بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، 3 مفاجأت لطلاب والعاملين بالجامعة، بنهاية العام الجامعي الحالى، خلال انطلاق حفل المطرب محمد حماقى.
وأوضح الخشت أنه سيتم إعفاء طلاب المدن الجامعية من الإقامة والتغذية فى شهر رمضان، كما تقرر منح إجازة أسبوع للعاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بدءً من يوم 25 إلى 29 أبريل الجاري بمناسبة أعياد شم النسيم.
كما تقرر خلال حفل المطرب محمد حماقى زيادة عربات الإسعاف، لسرعة التعامل مع حالات الإغماء.
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