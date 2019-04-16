شكرا لقرائتكم خبر عن زحام شديد على بوابات جامعة القاهرة تزامنا مع حفل حماقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد بوابات جامعة القاهرة زحاما شديدا من الطلاب الراغبين فى حضور حفل الفنان محمد حماقى ونجوم مسرح مصر بالجامعة مساء اليوم الثلاثاء. كثف أفراد الأمن الإدارى بالجامعة، من تواجدهم على البوابات المختلفة لمنع دخول أى شخص غريب عن الجامعة للحفل. Advertisements

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