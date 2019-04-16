غلق باب التصويت بانتخابات الصيادلة.. وبدء فرز الأصوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة: أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة، قبل قليل، غلق باب التصويت. وبدأت على الفور أعمال فرز الأصوات، بحضور بعض المرشحين وممثلين عنهم. ويتنافس في الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.​

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