مطار القاهرة يحذر المسافرين للسعودية من حمل أي أدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

حذرت سلطات مطار القاهرة الدولي، الركاب المسافرين إلى السعودية بعدم أصحاب أي عقاقير طبية أثناء سفرهم لعدم الوقوع في المسألة القانونية.

ووضعت سلطات المطار، لافتات داخل صالات السفر بالمطار لتحذير الركاب من حمل أي عقاقير أثناء سفرهم للسعودية.

كانت وزارة الخارجية حذرت من حيازة مواد مخدرة أو عقاقير طبية محظورة بمقتضى قوانين السعودية أثناء السفر أو الإقامة بالمملكة، أخذاً في الاعتبار أن اصطحاب أو جلب مواد أو أقراص مخدرة إلى الأراضي السعودية جريمة معاقب عليها بموجب القوانين السعودية بعقوبات تصل إلى الإعدام.

وناشدت الوزارة في بيان سابق لها، جميع المسافرين إلى الأراضى السعودية تحرى الدقة والحذر التام من اصطحاب أو حيازة مواد أو عقاقير محظورة فى أمتعة السفر، وكذلك أثناء نقل بضائع عن طريق البر إلى المملكة.