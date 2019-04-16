"الري" تشارك في اجتماع بشأن مشروع فيكتوريا البحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

شارك وفد من وزارة الموارد المائية والري، قطاع مياه النيل، في اجتماعات اللجنة الفنية المتخصصة للبنية التحتية في إفريقيا، حيث تناولت الاجتماعات تقدم سير العمل بخطة العمل لمشروعات البينة التحتية للأعوام 2017/ 2019 وكذلك الإعداد لخطة العمل للمشروعات للفترة 2020/ 2030.

حضر الاجتماعات 37 دولة من إجمالي 54 دولة أعضاء الاتحاد الإفريقي التالية: (الجزائر، أنجولا، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس الأخضر، جمهورية إفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، مصر، إيسواتيني، إثيوبيا، جاميبيا، غانا، غينيا، كينيا، ليسوتو، ملاوي، مالي، موريتانيا، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، سيراليون، الصومال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، تنزانيا، توجو، تونس، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي).

كما حضر الاجتماع أيضاً المجموعات الاقتصادية الإقليمية، والمؤسسات الإقليمية والقارية والمنظمات الدولية ذات الصلة بالبنية التحتية، وقد تم انتخاب مصر رئيساً للجنة الفنية المتخصصة للفترة 2019/ 2021 وتسلمت الرئاسة من دولة توجو الشقيقة وأصبحت دولة توجو مقرر والصومال نائب رئيس ثان وجمهورية الكونغو الديمقراطية نائب رئيس ثالث.

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من جانبه، أكد السيد الدكتور ممدوح محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثنائي بقطاع مياه النيل على ضرورة مشاركة الدول الأعضاء في مراجعة التقارير الفنية الخاصة بمشروعات البنية التحتية.

وسيحضر الدكتور أحمد بهاء الدين محمد رئيس قطاع مياه النيل، نيابةً عن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الوزاري للبينة التحتية والنقل والطاقة والسياحة المقرر عقده يومي 16-17 أبريل 2019.

تجدر الإشارة إلى أن توصيات اجتماعات الخبراء سيتم رفعها للسادة الوزراء المسؤولين عن النقل والطاقة والسياحة يوم 17 أبريل 2019 للنظر في التصديق عليها.

وعلى هامش اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للبنية التحتية للنقل والطاقة والسياحة المنعقدة بالقاهرة خلال الفترة من 14 و18 أبريل، اجتمع ممثلو قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري مع ممثلي بنك التنمية الإفريقي والمسئولين عن تسهيل الإعداد لمشروعات البنية التحتية وذلك لحشد التمويل اللازم للمرحلة القادمة من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحي فيكتوريا البحر المتوسط.