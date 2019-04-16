ننشر مواعيد تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي بـ 6 أكتوبر وبدر والعبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعا مع مسئولي الجهات المنفذة لوحدات الإسكان الاجتماعى بمدن: بدر والعبور و6 أكتوبر؛ للوقوف على برامج زمنية محددة للتسليم، خاصة لوحدات الإعلان الثامن المتأخرة في التسليم.

وأضاف ممدوح، في بيان اليوم، أنه تم الاتفاق على تسليم وحدات مدينتي العبور و6 أكتوبر التي يتم تنفيذها حاليا على 3 دفعات، بنهاية يونيو وسبتمبر وديسمبر 2019، بينما يتم تسلم وحدات مدينة بدر على دفعتين، بنهاية سبتمير وديسمبر القادمين.

وأشار مسئولو صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه سيتم البدء في إجراءات الاستعلام عن المستحقين، والإجراءات البنكية المختلفة، تمهيدا لتسليم الوحدات لمستحقيها فور تسلمها من الجهات المنفذة.