بحفل حماقي بجامعة القاهرة.. "الخشت" يعلن 3 مفاجأت للطلاب والعاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد قاسم:
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، 3 مفاجأت للطلاب والعاملين بالجامعة، بنهاية العام الجامعي الحالي، وذلك خلال انطلاق حفل المطرب محمد حماقي بجامعة القاهرة.
وأوضح الخشت، أنه سيتم إعفاء طلاب المدن الجامعية من رسوم الإقامة والتغذية في شهر رمضان، بجانب إعطاء إجازة أسبوع للعاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس من 25 إلى 29 أبريل الجاري بمناسبة أعياد شم النسيم.
وأعلن الخشت، عقد امتحانات الدراسات العليا بكليات الجامعة عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
من ناحية أخرى، تقرر زيادة عربات الإسعاف خلال حفل المطرب محمد حماقي إلى ١٦ عربة، لمواجهة أي ظروف طارئة للطلاب.
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